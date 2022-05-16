Bağcılar’da otomobili kundaklayıp yanmasını bekledi

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Bağcılar’da park halindeki otomobil kundaklandı. Otomobile benzin döküp ateşe veren şüpheli şahıs, daha sonra aracın yanmasını izledi.

dha
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:35

Olay, Bağcılar Şehit Cengiz Karcıoğlu Caddesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobile benzin döktü.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bagcilarda-otomobili-kundaklayip-yanmasini-bekledi-1936382 

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