Bağcılar’da otomobili kundaklayıp yanmasını bekledi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:35

Olay, Bağcılar Şehit Cengiz Karcıoğlu Caddesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobile benzin döktü.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bagcilarda-otomobili-kundaklayip-yanmasini-bekledi-1936382