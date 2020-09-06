Bakırköy'de fazla yolcu taşıyan minibüs şoförünün polisten kaçma anı kamerada

06 Eylül 2020 Pazar, 10:44

İstanbul'da Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy İlçeleri, D-100 Karayolu üzeri, Sahil Yolu, O-3 Karayolu ve Basın Ekspres'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 33 Resmi Ekip, 15 Sivil Ekip ve 9 Motosikletli polis olmak üzere toplam 99 personelin katılımı ile trafik denetlemesi yapıldı. 42 ayrı noktada saat 17.00'de başlayan denetlemelerde toplu taşıma araçları, modifiyeli araçlar, makas, yarış, drift ve abartı egzozlu araçlar üzerinde işlem yapıldı.

Denetleme noktalarından biri Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu önündeki Ataköy Bulvarı oldu. Denetleme için hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri saat 17.30 sıralarında içinde fazla yolcu olduğunu gördükleri bir minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 34 M 3783 plakalı minibüs şoförü hızını kesmeden yoluna devam etti. Polis ekiplerinin araçlarıyla takibine rağmen durmayan şoför, içinde yolcuların bulunduğu minibüsle trafikte makas atarak kaçmaya çalıştı.

Kısa bir kovalamacanın ardından polis ekipleri minibüsü yakalayarak durdurdu. İçindeki yolcuları aşağı indirmeyen şoför bir süre kapıları açmamakta ısrar etti. Daha sonra minibüsün kapılarını açan şoförün fazla yolcu almasının yanı sıra maske takmadığı ve üzerine de kimliğinin olmadığı öğrenildi. Kelepçe takılan minibüs şoförü sorgusu için polis merkezine götürüldü. Minibüs de olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.