Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; Erek Mahallesi'nde Halis Tonbaş'a ait inek, otladığı alanın yanında bulunan bataklık alana girdi. İnek, kısa sürede balçığa saplandı. Çaresizlik yaşayan hayvan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan ineği kurtarmak için yoğun çaba gösterdi.
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