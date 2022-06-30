Binanın duvar ve kolonlarındaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
Antalya'da 28 dairenin bulunduğu 7 katlı binada bazı dairelerin duvar ve kolonlarında oluşan çatlak, ekipleri harekete geçirdi. Binanın, yaklaşık 17 yıl önce kolonlarının patlaması nedeniyle güçlendirildiği ortaya çıktı.
Ekipleri harekete geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde 28 dairenin bulunduğu 7 katlı Güleş Apartmanı'nda meydana geldi. Dairesinin birçok noktasında çatlaklar oluştuğunu belirten Vahdet Uluç, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbarla adrese polis, itfaiye ile Afet Ve Acil Yardım Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Vahdet Uluç ile birlikte dairedeki çatlakları inceleyip, fotoğrafladı.
Dairesinde meydana gelen çatlaklar yüzünden uyuyamadığını söyleyen Vahdet Uluç, "Geceleri başımı yastığa koyduğumda duyduğum çıtırtılar beni rahatsız ediyor. Duvar ve kolonlarımız her gün biraz daha açılıyor.
Daha önce sıvadan olduğunu düşünerek yaptırdım, ancak aynı çatlaklar yine oluştu. Üstelik sadece benim dairede değil. Birçok katta var. Ancak insanlar 'Evden çıkartırlarsa nereye giderim, nasıl ev bulurum' diye düşünüyor.
Mal önemli ama can daha önemli" diye konuştu. Uluç, binalarının 17 yıl önce patlayan kolonları yüzünden güçlendirildiğini sözlerine ekledi.
Binayla ilgili kararın, yapılan detaylı inceleme sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.
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