Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti

07 Eylül 2020 Pazartesi, 14:15

Kale Caddesi üzerinde hanutçuluk yapan bir şahsın turisti zorla işyerine sokmak istemesi ve mal satmaya çalıştığı görüntülerini izleyen Başkan Ahmet Aras sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.

Aras, “Hanutçuluk suçtur ve cezasız kalmayacaktır. Bodrum’un eski çarşısının giriş kapısı Kale Caddesi esnafına yakışmaz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilçemize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum’un imajının zedelenmesine izin vermeyeceğim”dedi.