Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
Bodrum'da, yasak olmasına rağmen yıllardır önüne bir türlü geçilemeyen hanutçuların yabancı turisti taciz etmesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın tepkisine yol açtı.
Kale Caddesi üzerinde hanutçuluk yapan bir şahsın turisti zorla işyerine sokmak istemesi ve mal satmaya çalıştığı görüntülerini izleyen Başkan Ahmet Aras sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.
Aras, “Hanutçuluk suçtur ve cezasız kalmayacaktır. Bodrum’un eski çarşısının giriş kapısı Kale Caddesi esnafına yakışmaz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilçemize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum’un imajının zedelenmesine izin vermeyeceğim”dedi.
Video Haberler
- Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
- Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan Karşıyaka marşı
- İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” trafik magandası
- Polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı
- Dehşet anı kamerada! Önce taciz, sonra kapkaç
- Buz adamdan buz fanusta rekor denemesi
- Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi... Ölüme son sürat!
- Tehlike dolu anlar! Yurttaş cep telefonuyla görüntüledi
- Dünyaca ünlü yarışta feci kaza anı kamerada
- Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi... Ölüme son sürat!