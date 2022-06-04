Bursa'da aile faciası: Amca her yerde aranıyor
Bursa'da F.G. (19) ve Ş.G. (19) kardeşler, tartıştıkları amcaları M.G. (50) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli M.G. aranıyor.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi’nde meydana geldi.
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