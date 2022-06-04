Bursa'da aile faciası: Amca her yerde aranıyor

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Bursa'da F.G. (19) ve Ş.G. (19) kardeşler, tartıştıkları amcaları M.G. (50) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli M.G. aranıyor.

DHA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:24

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi’nde meydana geldi.

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Bursa Cinayet Nilüfer

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