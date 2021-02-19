Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
Afyonkarahisar’da internet üzerinden kurdukları site ile 4 milyon lira dolandıran 18 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alalındı.
Afyonkarahisar’da bir çağrı merkezine ait internet sitesinin kendilerini dolandırdığı ihbarında bulunan vatandaşların şikayetini değerlendirerek harekete geçen jandarma ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik ikamet ve iş yeri adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
Operasyonda, organize suç örgütü internete üzerinden faaliyet gösteren çağrı merkezi üzerinden; farklı illerdeki işletme sahiplerini ya da sorumlularını cep telefonu üzerinden arayarak arama motoru üzerinden görünürlüklerinin daha üst sıralarda olacağı vaadiyle sözlü reklam anlaşması yaptıkları, reklam ücretini şahısların GSM faturalarına yansıttıkları, dolandırıldığını anlayan müşterilerin anlaşmanın iptal edilmesini istediğinde zorluk çıkardıkları ve iptal işlemi için ayrıca ücret talep ettikleri tespit edildi.
Olayla ilgisi olduğu belirlenen 18 kişi gözaltına alınırken, düzenlenen operasyonda 35 bilgisayar, 18 cep telefonu, 18 GSM kartı ile delil niteliği taşıyan belgelere el konuldu.
Ayrıca jandarma ekipleri suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyon lirayı bulan örgüt liderinin hesaplarına da tedbir koydu.
18 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.
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