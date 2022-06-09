Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi

09 Haziran 2022 Perşembe, 09:37

İstanbul'dan İzmir'e giden, 130 metre uzunluğunda ve 6 bin 167 grostonluk Türk bayraklı "Işık-2" isimli gemi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı.

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