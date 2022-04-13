Cumhuriyet TV, yurttaşlara 'Mutlu musunuz?' sorusunu yöneltti: Mümkün mü?

13 Nisan 2022 Çarşamba, 14:55

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçları, 17 Şubat'ta açıkladı.

Bu araştırmaya göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2020'de yüzde 48,2 iken 2021'de yüzde 49,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020'de yüzde 14,5 iken 2021'de yüzde 16,6 olarak kayıtlara geçti.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2020'de yüzde 43,2 iken geçen yıl yüzde 43,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2020'de yüzde 53,1 iken 2021'de yüzde 54,6 olarak belirlendi.

'TENCERE KAYNATAMIYORUZ'

Cumhuriyet TV ekibi, Bakırköy'de yaşayan yurttaşlara, mutlu olup olmadıklarını sordu ve birbirinden şu yanıtları aldı:

- Hangi birini söyleyeyim? Bu yaşantımızdan nasıl memnun olabiliriz?

- Emekliysen mutlu olmaya hakkın yok. 2500 liraya mutlu olabilir miyiz? Tencere kaynatamıyoruz. Zar zor yetiniyoruz. Et alamıyoruz. Mümkün mü bu zamanda geçinmek?

- Mutlu olmak mümkün mü? Çok mutsuzum 19 yıl boyunca eğitim aldım ve işsizim. Nereye gitsem tecrübe istiyor. Çalışmadan nasıl tecrübe edinebilirim? Devlet kurumlarımız saçmalamaya başladı.

- Mutluluk nerede? Bulalım da bize verin.