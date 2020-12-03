Depremin merkez üssündeki panik anları kamerada
Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı.
Sabah saat 08.45’te merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Mardin’den de hissedildi. Şimdiye kadar herhangi bir hasarın bildirilmediği deprem anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Benzin istasyonunda aracına yakıt almak isteyen bir vatandaş ile istasyon çalışanının, deprem anında bölgeden panikle uzaklaştığı görüldü. Depremin şiddeti nedeni ile pompa istasyonlarının da sallandığı kameralara yansıdı.
Bir diğer görüntüde ise güvenlik kamerasının sallanması kaydedildi. Deprem anında vatandaşların panikle dışarı çıktığı görüldü.
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