Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor

28 Ekim 2020 Çarşamba, 17:31

Doları ateşi sönmek bilmiyor. Türk Lirası'ndaki değer kaybı son günlerde hızlı bir seyir halinde. Son olarak Türk Lirası, ABD Doları karşısında sert değer kaybı yaşadı. Bir dolar 8 lira 30 kuruş bandını da geçti.

Ekonomist Emin Çapa, Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası'nda ekonomide son durumu değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Ben dolara bakmıyorum" sözlerini yorumlayan Çapa şunları söyledi:

"'Ben dolara bakmıyorum' desen de dolar sana bakıyor. 'Ben yerçekimini tanımıyorum. Sen kimsin ey yerçekimi' diyorum onuncu kattan aşağıya atlıyorum. Bunu dediğim için uçar mıyım? Sen dolara bak, bakma. O sana bakıyor."

Kamuoyunda merak edilen 'Daha önce kurun sabitlenmesi mümkün müydü ve IMF seçeneği kaçınılmaz mı?' sorularını da yanıtlayan Çapa şu ifadelerde bulundu:

KUR SABİTLENEBİLİR MİYDİ?

Kuru nasıl sabitleyebilirsin? Bu bir kudret meselesi. Merkez Bankası elindeki bütün altınları satsa, üstüne 40 milyar dolar para bulsa net rezervi sıfır dolar oluyor. Merkez Bankası SWAP'la yani başka merkez bankalarından para alarak işliyor. Kuru sabitleyemezsin. Ancak, ithalatı sıfırlarsın, borçları ödemeyeceğini açıklarsın, o zaman sabitlersin. Onun da ekonomiye büyük zararı olur.

"HÜKÜMET İÇİN IMF SEÇENEĞİ İMKANSIZ"

Mesele IMF'ye gitme meselesi değil. Dünyanın en iyi ekonomi programını IMF yazsa, uygulansa işe yaramaz. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yönetişim reformu lazım. IMF şu an hükümet açısından imkansız. 2002'de IMF iki reform yaptırmıştı: İhale kanunu ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. İhale kanunu 191 kez değiştirildi. Merkez Bankası başkanı, cumhurbaşkanının sözünü dinlemediği için görevden alındı. Yani zaten IMF'ye gidemeyiz.