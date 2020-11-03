Enkazda yaşamlarını yitiren ikizlerin röportajı ortaya çıktı
İzmir'deki enkazdan cansız bedenleri çıkarılan 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra'nın, haftalar önce verdikleri röportaj ve pilot ve doktor olmak istedikleri ortaya çıktı.
İzmir’deki 6.9’luk depremde yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazında 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
İki kardeşin daha önce Hakkı Alkan isimli Youtube yayıncısının kanalına konuk olduğu ve hayallerinden bahsettiği ortaya çıktı.
BİRİ PİLOT DİĞERİ DOKTOR OLMAK İSTİYORD
UHakkı Alkan’ın ‘Hayalleriniz nedir, gelecek için planlarınız nedir?’ diye sorması üzerine Çınar “Pilot olmak istiyorum” yanıtını verirken, Sayra ise “Doktor” olmak istediğini söylemişti.
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