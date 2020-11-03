Enkazda yaşamlarını yitiren ikizlerin röportajı ortaya çıktı

03 Kasım 2020 Salı, 09:12

İzmir’deki 6.9’luk depremde yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazında 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

İki kardeşin daha önce Hakkı Alkan isimli Youtube yayıncısının kanalına konuk olduğu ve hayallerinden bahsettiği ortaya çıktı.

BİRİ PİLOT DİĞERİ DOKTOR OLMAK İSTİYORD

UHakkı Alkan’ın ‘Hayalleriniz nedir, gelecek için planlarınız nedir?’ diye sorması üzerine Çınar “Pilot olmak istiyorum” yanıtını verirken, Sayra ise “Doktor” olmak istediğini söylemişti.