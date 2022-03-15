Eşinin evine baltayla saldırmıştı: Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden pes dedirten savunma
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir’in evine balta ile saldırmıştı. Kavga ettiği eşinin evine gelen ve kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bazencir, "Eşime şiddet uygulamadım, kapıya sinirle müdahale ettim" dedi.
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, eşi Seval Bazencir’in evine balta ile saldırmasıyla gündeme geldi.
İHA'da yer alan habere göre olay, 9 Mart günü Beşiktaş Kuruçeşme’de yaşandı. Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir ile kavga etti. Eşi görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazencir, olay çıkardı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, tehditler yağdırdı. Seval Bazencir’in KADES uygulamasıyla yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Gözaltına alınan Yusuf Bazencir, emniyete götürüldü.
PES DEDİRTEN SAVUNMA
Olayın basına yansımasının ardından Bazencir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bazencir, açıklamasında "Evliliğimde eşime karşı saygım ve sevgim sonsuzdur. Yaşanan olayda asla eşime karşı şiddet uygulama amacım olmadığı gibi bugüne kadar da eşime şiddete yönelik bir hareketim olmamıştır. Sadede saatimde almam gereken ilaçlarımı almak amacıyla o an kapıya sinir ve heyecanla müdahale ettim. Bu eylem sadece kapıyı açmaya yönelik olup eşime yönelik değildir" ifadelerini kullandı.
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