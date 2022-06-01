Evin camında şaşırtan pankart: 'Hiç böyle bir şey görmemiştik'

01 Haziran 2022 Çarşamba, 13:02

Atatürk Mahallesi’nde bir evin camına asılan ilginç pankart, yurttaşların dikkatini çekiyor. Dayı ve yeğenleri arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı söylenen olayda yazıyı görenler dönüp bir daha baktı.



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