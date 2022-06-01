Evin camında şaşırtan pankart: 'Hiç böyle bir şey görmemiştik'

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Büyükçekmece’de bir evin penceresine asılan “Dayıya ihanetin bedeli” yazısı çevredeki insanlar tarafından merak uyandırdı. Konunun dayı ve yeğen arasındaki bir davadan olduğu iddia edilirken, pankartı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 13:02

Atatürk Mahallesi’nde bir evin camına asılan ilginç pankart, yurttaşların dikkatini çekiyor. Dayı ve yeğenleri arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı söylenen olayda yazıyı görenler dönüp bir daha baktı.

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İstanbul Büyükçekmece pankart

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