Eyüpsultan'da feci kaza: Sürücüler şans eseri kurtuldu
Eyüpsultan'da iki TIR'ın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevki Ankara istikametinde 04.30 sıralarında meydana gelen olayda; Hollanda'dan Irak'a mal götüren Süleyman Sarıboğa'nın kullandığı 38 EJ 105 plakalı TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Atbaş'ın hakimiyetindeki 34 DN 4562 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Kazanın ardından olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik, jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, TIR'ların yakıtı yola aktı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yol temizlik görevlileri tarafından yol temizlenirken, kaza yapan TIR'lar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.
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