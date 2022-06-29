Eyüpsultan'da feci kaza: Sürücüler şans eseri kurtuldu

29 Haziran 2022 Çarşamba, 09:48

Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevki Ankara istikametinde 04.30 sıralarında meydana gelen olayda; Hollanda'dan Irak'a mal götüren Süleyman Sarıboğa'nın kullandığı 38 EJ 105 plakalı TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Atbaş'ın hakimiyetindeki 34 DN 4562 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kazanın ardından olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik, jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, TIR'ların yakıtı yola aktı.