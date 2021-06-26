Fatih'te otomobil yakıt alan motokuryeye böyle çarptı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 09:55

Kaza, geçen hafta Fatih Kızılelma Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Akaryakıt istasyonuna yakıt almak için gelen 34 DIB 158 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Çetinbaş, akaryakıt pompalarına yaklaşmak istedi. Çetinbaş, pompalara yaklaşırken fren yerine gaza basması sonucu, o sırada motosikletine yakıt alan yemek ve ürün sipariş firmasının kuryesi Ömer Sadi'ye çarptı. Kazanın ardından sürücü Çetinbaş ve yanındaki arkadaşı, otomobilden inerek Ömer Sadi'nin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlenmesinde kurye Ömer Sadi'nin bacaklarının kırıldığı tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kuryenin durumunun iyi olduğu, kırılan bacaklarından ameliyat olduğu öğrenildi.