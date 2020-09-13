Firari FETÖ’cü, Erdoğan'ı bu sözlerle hedef aldı!

13 Eylül 2020 Pazar, 16:28

Firari FETÖ’cü Abdullah Aymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce parti kurabileceklerini öne sürdü.

Abdullah Aymaz, yayımlanan videosunda “Benim ne işim var burada, partiyi kurardım, bu heriften de daha önce, yapardık biz bunları… Daha çocukluğumuzda düşünüyorduk” ifadelerini kullandı.

“Hocaefendiyi gördükten bitti o iş” diyerek parti kurmaktan vazgeçtiğini belirten Aymaz, “Ama, Allah bir şeyimiz yok, akademik bir çalışmamız yok, amatör ruhuyla, her yere gittik ve kabul gördük” dedi.