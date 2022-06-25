Güngören'de olaylı gece: Pencereden küfredip eşya fırlatınca mahalleli darbetti

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Güngören'de gece saatlerinde evinin penceresinden bağırıp, küfürler savuran ve eşyalarını sokağa fırlatan kişiyi mahalle sakinleri sopalarla döverek, hastanelik etti.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:50

Olay, önceki gece saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. Yalnız yaşadığı 5'inci kattaki evinin penceresine çıkan bir kişi, bağırıp küfürler savurduktan sonra eşyalarını sokağa fırlattı.

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