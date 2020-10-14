Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası!
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' tweeti üzerinden Prof. Dr. Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'darbe iması' tartışması yaşandı.
HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu programda Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' tweeti üzerinden Prof. Dr. Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'darbe iması' tartışması yaşandı.
"Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesinin aynen bir milletvekilinin attığı tweet ile Meclis yapısı değişmez, hükümet sistemi değişmez. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da değişmez" diyen Ersan Şen'e Cem Küçük, "Bizim itirazımız ona değil, siyasiler bir karar verdiği zaman millete hesap veriyor" dedi. Küçük, Anayasa Mahkemesi'nin ve Engin Yıldırım'ın darbe iması yaptığını öne sürdü. Ersan Şen de "Ben imayla uğraşmam kardeşim" ifadesini kullandı.
Engin Yıldırım'ın attığı tweet üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne saldırılmasının büyük bir haksızlık olduğunu dile getiren Şen'e Küçük, "Işıklar yanıyor' demek darbe iması değil mi?" diye sordu. Şen de "Gargaraya getiriyorsun. Kimse burada darbe seviciliği yapmıyor. Eğer işlediği bir suçsa disiplin soruşturması orada" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
AYM Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına atıf yaparak bir paylaşım yaptı. Yıldırım, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. İçişleri Bakanlığı da Yıldırım'ın paylaşımına gönderme yaparak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajıyla bakanlığın fotoğraflarını paylaştı. Yıldırım, paylaşımına gelen tepkilerin ardından "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadesiyle yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Yıldırım, Twitter hesabını kapattı.
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