Hayvan kemiklerinin arasından 50 kilo esrar çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyon kasasında bulunan hayvan kemiklerinin arasına gizlenen 50 kilo kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Tarsus ilçesine ticari amaçlı uyuşturucu madde getirdiği belirlenen M.D.'nin kullandığı kamyonu takibe aldı.
Video Haberler
- Kuyumcu aracından '9 kilo altın' yağmaladılar
- Kaleci hakkında çarpıcı suçlama!
- Çökertilen çeteyle ilgili kan konduran ayrıntılar
- Seyir halindeki cip alev alev yandı
- Yakayı işte böyle ele verdi
- 'Milleti açlıkla sınayanlar, Amerika'ya dolar kaçırıyor'
- Ekrem İmamoğlu için karar günü
- Baba dehşet saçtı: 2 oğlunu bıçakladı
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Kemiklerin arasında poşet poşet esrar!
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Ucuz benzin için araçların plakaları çalınıyor
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Özbek tarih verdi... 'Cuma günü açıklayacağım'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!