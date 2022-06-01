Hayvan kemiklerinin arasından 50 kilo esrar çıktı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyon kasasında bulunan hayvan kemiklerinin arasına gizlenen 50 kilo kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:34

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Tarsus ilçesine ticari amaçlı uyuşturucu madde getirdiği belirlenen M.D.'nin kullandığı kamyonu takibe aldı.

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