İBB Sözcüsü paylaştı... AKP'li ismin iddiasını çürüten görüntüler!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından AKP İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer'in "Tantavi ve Küçüksu Caddesi'nde tarihte hiçbir zaman su baskını olmamıştır" iddiasına ilişkin görüntüler paylaştı. Ongun paylaşımına "Yavuz Selim Tuncer'in 'Tantavi ve Küçüksu Caddesi'nde tarihte hiçbir zaman su baskını olmamıştır' iddiasını çürüten görüntüleri kamuoyunun bilgisine sunarız" diye yazdı.
Elinde "Ümraniye'de alt geçitlerde su baskınına son" yazılı İBB afişinin fotoğrafını tutan Tuncer, "Ümraniye'nin tarihinde Tantavi'de su baskını olmamıştır" iddiasında bulunmuştu. Ongun'un paylaştığı Ümraniye'deki Tantavi Köprüsü'ne ait görüntülerde ise, 27 Temmuz 2018 yazısı yer alıyor ve sel nedeniyle trafiğin aksadığı görülüyor.
Tuncer, Ümraniye'nin farklı yerlerinde 'Hiçbir zaman sel olmadığı' iddiasını yineledi, Ongun'un paylaştığı görüntülerde ise sel anları yer aldı.
Ongun paylaşımına şu notu düştü;
"AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer'in "Tantavi ve Küçüksu Caddesi'nde tarihte hiçbir zaman su baskını olmamıştır" iddiasını çürüten görüntüleri kamuoyunun bilgisine sunarız. İSKİ itinalı bir çalışma ile tüm baskın noktalarında kalıcı çözümler üretmeye devam edecek."
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