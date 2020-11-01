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İngiltere'de karantina öncesi halk tuvalet kağıdına akın etti

İngiltere'de 5 Kasım'da başlayacak olan karantina öncesi halk tuvalet kağıdı almak için marketlere akın etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 17:31

İngiltere'de 5 Kasım'da başlayacak olan karantina öncesi halk tuvalet kağıdı almak için marketlere akın etti. Manchester, Londra ve Southampton şehirlerinde yüzlerce kişinin soğuk havaya rağmen süpermarket önlerinde sıra beklediği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

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