İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
Otomobilden inen 3 şüpheli, yere düşen kuryeyi döverek içinde 1 milyon lirayı aşkın para bulunan çantayı gasp etti.
İstanbul’da Kapalıçarşı’dan çıkan motosikletli döviz bürosu kuryesine Zeytinburnu’nda yabancı plakalı bir otomobil çarptı. Otomobilden inen 3 şüpheli, yere düşen kuryeyi döverek içinde 1 milyon lirayı aşkın para bulunan çantayı gasp etti. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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