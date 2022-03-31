İstanbul’da milyonluk gasp kamerada

31 Mart 2022 Perşembe, 17:09

İstanbul’da Kapalıçarşı’dan çıkan motosikletli döviz bürosu kuryesine Zeytinburnu’nda yabancı plakalı bir otomobil çarptı. Otomobilden inen 3 şüpheli, yere düşen kuryeyi döverek içinde 1 milyon lirayı aşkın para bulunan çantayı gasp etti. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.