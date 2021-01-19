İstanbul’da pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
Kartal’da Akbaş ailesinin evlerinin önünden kardan adamları çalındı. Bu kadarında pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Kartal’da meydana geldi. İstanbul’da kar yağışının artmasıyla birlikte Kartal’da yaşayan Akbaş ailesi 5 yaşındaki kızlarının isteğini kırmayarak kartopu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayarak kardan adam yaptı. Kardan adamla fotoğraf çektiren Akbaş ailesi havanın kararmasıyla evlerine gitti. Sabah olduğunda kardan adamlarını göremeyen Akbaş ailesi çareyi güvenlik kameralarına bakmakla buldu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Akbaş şaşırarak bu kadarına da pes dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz bir şahıs kardan adamı kucaklayarak götürdüğü görüldü. Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Evlerinin önünden kardan adamları çalınan Savaş Akbaş, "İstanbul’da karın yağmasıyla 5 yaşındaki kızım kar topu oynayarak kardan adam yapmak istedi. Evimiz Kartal’da sahil bölümünde olduğu için bu noktada kar dip tutmadı. Bizde yüksek noktada oturan market sahibinin servis aracının üzerinde dip tutan kar ile kardan adam yaparak, fotoğraflar çekindik. Akşam olunca yatmaya evimize gittik. Sabah olduğunda kardan adamımız yerinde yoktu. Doğal olarak kızım çok üzüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde maalesef bir şahıs kardan adamımızı çalmış, kızım çok üzüldü. Kızımızın emeği çalınmış oldu" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Financial Times Afrika'daki Türkiye'yi yazdı
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Pakdemirli'den dikkat çeken seçim mesajı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
Video Haberler
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
- Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor
- Sürpriz evlilik teklifi hüsranla bitti
- Servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı
- Domuz sürüsünün kaçışları drone ile böyle görüntülendi
- Köylüler su ararken buldu