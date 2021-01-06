İYİ Parti'li Çıray da 'Gezi' dedi: "Provokasyonlara benziyor"

06 Ocak 2021 Çarşamba, 15:01

Boğaziçi öğrencileri, Metallica dinlediğini söyleyen kayyum rektör Melih Bulu'yu, ünlü grubun ‘Master of Puppets’ şarkısıyla istifaya çağırdı.

Videoyu alıntılayan İYİ Parti'li Çıray, "Gezi'yi kirleten provokasyonlara benziyor" dedi. Bu sözlerinin ardından kullanıcılar Aytun Çıray'a tepki gösterdi. Tepkilerin ardından bir mesaj daha yayınlayan İYİ Parti'li Çıray, alandaki öğrencilerin ellerindeki LGBTİ bayraklarından rahatsız olduğunu belirten ifadeler kullandı. Aytun Çıray, "Hangi sebeple olursa olsun gösteri hakkı demokratiktir. Ama oradaki bayraklar neyi temsil ediyor? Gezi'de de bir süre sonra hangi bayraklarla provokasyon yapıldığını unutmayın" dedi.