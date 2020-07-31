Kaçan kurbanlık boğa çarşıyı birbirine kattı
Malatya’da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşların uğraşı sonucu yakalanabildi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde kamyonetten indirildiği esnafa kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Sahiplerinin elinden kaçan boğa cadde üzerinde koşmaya başlayınca trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Sahiplerini uzun süre peşinden koşturan boğa zaman zaman bazı işyerlerine de girerek zor anlar yaşattı.
Çevredeki vatandaşların da yardımı ile köşeye sıkıştırılan boğanın kafasına beyaz çuval geçirilerek kesileceği alana götürüldü.
Video Haberler
- Kaçan kurbanlık boğa çarşıyı birbirine kattı
- Arıyı bıçakla uzaklaştırmak isterken hastanelik oldu
- Tacizciden pes dedirten sözler
- Boğa önde vatandaşlar arkada
- Acemi kasaplar hastanelik oldu
- O sayıların artık neden verilmediğini bilmiyorum
- Taksici ile müşteri arasında indi bindi kavgası
- Pakdemirli, et fiyatlarının yüksek olmadığını iddia etti
- Mehmet Metiner'den AKP'yi sarsacak itiraf
- Ayasofya’da Ekrem İmamoğlu’na akıl almaz hakaretler