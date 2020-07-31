Kaçan kurbanlık boğa çarşıyı birbirine kattı

31 Temmuz 2020 Cuma, 11:07

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde kamyonetten indirildiği esnafa kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Sahiplerinin elinden kaçan boğa cadde üzerinde koşmaya başlayınca trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Sahiplerini uzun süre peşinden koşturan boğa zaman zaman bazı işyerlerine de girerek zor anlar yaşattı.

Çevredeki vatandaşların da yardımı ile köşeye sıkıştırılan boğanın kafasına beyaz çuval geçirilerek kesileceği alana götürüldü.