Kadın sürücüden yardım çığlığı: Polis çağırın, beni taciz edemezsin!
Kâğıthane'de iki sürücünün yol verme tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay, Pazar Günü Çağlayan Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Aynı yönde giden 2 otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile yol vermek isterken bir anda kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma araya giren vatandaşlar tarafından sonlandırıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartışan kadın sürücünün, "Polis çağırın, beni taciz edemezsin" diyerek bağırdığı görülüyor. Sonrasında araya giren vatandaşlar tarafları sakinleştiriyor.
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