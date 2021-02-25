Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray'da Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kasaba meydanında yurttaşı selamladı, sorunlarını dinledi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Aksaray ziyaretinin ilk adresi Yeşiltepe Belediye'si oldu. Belediye Başkanı Çelik ile görüşen Kılıçdaroğlu, "Bizim buradaki önderlerimiz sizlersiniz. En küçüğünden en büyüğüne kadar belediye başkanlarımız gerçekten tarih yazıyor" dedi. Ziyaretin ardından sokağa çıkarak, yurttaşın sorunlarını dinledi.
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