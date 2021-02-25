Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler

25 Şubat 2021 Perşembe, 12:51

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Aksaray ziyaretinin ilk adresi Yeşiltepe Belediye'si oldu. Belediye Başkanı Çelik ile görüşen Kılıçdaroğlu, "Bizim buradaki önderlerimiz sizlersiniz. En küçüğünden en büyüğüne kadar belediye başkanlarımız gerçekten tarih yazıyor" dedi. Ziyaretin ardından sokağa çıkarak, yurttaşın sorunlarını dinledi.