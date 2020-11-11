Koronavirüs öldürme makinesi geliştirildi! İşte fiyatı

11 Kasım 2020 Çarşamba, 11:00

ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir koronavirüs öldürme makinesi geliştirdiğini duyurdu. Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99’unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor. Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve koronavirüs (Covid-19) içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor. Nanowavein, ABD’de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satıldığı duyuruldu.

ABD'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 244 BİN 721E YÜKSELDİ

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 244 bin 721e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 244 bin 721 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 10 milyon 438 bin 990 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 554 bin 846 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.