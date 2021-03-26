Kulis bilgilerini aktardığı sırada stüdyoda kahkaha tufanı yaşandı
Ahu Özyurt ile Sağlı Sollu programında Barış Yarkadaş'ın Tansu Çiller hakkında kulis bilgilerini aktardığı sırada stüdyoda kahkaha tufanı yaşandı.
Gazeteciler Barış Yarkadaş, Hadi Özışık, Gürkan Hacır ve Metin Özkan, Türkiye'nin gündemini Ahu Özyurt ile Sağlı Sollu programında değerlendirdi.
Programda Barış Yarkadaş'ın Tansu Çiller hakkında kulis bilgilerini aktardığı sırada kahkaha tufanı yaşandı.
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