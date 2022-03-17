Lüks otomobille evden kaçan genç kazada yaşamını yitirdi

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Kadıköy D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak parçalanan lüks otomobili kullanan 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 09:24

17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, saat gece 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir idaresindeki 34 SIR 97 plakalı lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımında bariyerlere çarptı.

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