Lüks otomobille evden kaçan genç kazada yaşamını yitirdi
Kadıköy D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak parçalanan lüks otomobili kullanan 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, yaşamını yitirdi.
17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, saat gece 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir idaresindeki 34 SIR 97 plakalı lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımında bariyerlere çarptı.
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