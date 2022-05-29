Manisa'da feci kaza: İki otomobil birbirine girdi

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Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kazada otomobil sürücüsünün 16 yaşında ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.

DHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 09:58

Kaza, 29 Mayıs Pazar günü saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara D-300 Karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı otomobille, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk'ün (31) kullandığı 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı. 

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