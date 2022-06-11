Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel marinada bağlı olan, 23 metrelik yatta yangın çıktı. Alevler söndürülürken, yat ise kullanılamaz hale geldi.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 15:15

Marmaris'in Hisarönü Körfezi'ndeki özel marinada demirli bulunan, 23 metre uzunluğundaki ABD bayraklı yatın motor dairesinden, saat 12.30 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı.

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