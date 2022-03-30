Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
İstanbul Beylikdüzü'nde kendisi kask takan motosikletlinin, hiçbir güvenlik önlemi almadan arkasında kasksız çocukla tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Olay, dün Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bir motosiklet sürücüsü, arkasına bindirdiği çocuk için hiçbir güvenlik önlemi almadı. Kendisi kask takan sürücünün arkasındaki çocuğun canını hiçe sayıldığı yolculukta çocuğun kasksız olması da dikkat çekti. Motosiklet sürücüsü ve küçük çocuk daha sonra gözlerden kayboldu.
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