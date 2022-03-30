Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk

30 Mart 2022 Çarşamba, 10:26

Olay, dün Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bir motosiklet sürücüsü, arkasına bindirdiği çocuk için hiçbir güvenlik önlemi almadı. Kendisi kask takan sürücünün arkasındaki çocuğun canını hiçe sayıldığı yolculukta çocuğun kasksız olması da dikkat çekti. Motosiklet sürücüsü ve küçük çocuk daha sonra gözlerden kayboldu.

