Murat Yazıcı: Dün gece, 'verilmiş sadakamız varmış' dediğimiz an…

01 Eylül 2021 Çarşamba, 15:33

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde dün akşam çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu yaklaşık sekiz saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. 61 araç ve 140 personelle müdahale eden İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANDI

Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Boya, yağ, tiner gibi kimyasalların olduğu yaklaşık 30 dükkandan oluşan 11’inci bloku tamamen saran yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı.

1 KİŞİ YARALANDI

Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı, gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İNCELEMELERDE BULUNDU

Yangının çıktığı sanayi sitesine sabaha karşı gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu itfaiye ekiplerinden yangının son durumu hakkında bilgi aldı. Olay yerinde inceleme yapan İmamoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, 50’ye yakın iş yerinin zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirterek, yangının kimyasal madde ağırlıklı olduğunu, bu nedenle itfaiye çalışanlarının yoğun bir mücadele verdiği söyledi. Çıkan yangında, 1 iş yeri sahibinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını da ifade eden İmamoğlu, iki itfaiye görevlisinin de dumandan etkilendiği durumlarının ise iyi olduğunu, yangının büyük bir oranda kontrol altına alındığını, çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İmamoğlu, açıklamanın ardından olay yerinden ayrıldı.



"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, sosyal medya hesabından yangın sırasındaki patlama anını paylaştı. Yazıcı paylaştığı videoya, "Dün gece, 'verilmiş sadakamız varmış' dediğimiz an…" notunu düştü.