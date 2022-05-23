Pencereye çağırıp, tabancayla yaraladılar

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:09

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, motosikletle Murat Ş.'nin evinin önüne gelip, iddiaya göre kendisine seslenerek pencereye çıkmasını istedi. Kadir E. ve arkadaşı, pencereye çıkan Murat Ş.'ye 6 el ateş edip, motosikletle olay yerinden kaçtı.





