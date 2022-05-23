Pencereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
Adana'da Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, dışarıdan seslendikleri Murat Ş.'ye (34), pencereye çıktığı sırada tabancayla ateş saçtı.
Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, motosikletle Murat Ş.'nin evinin önüne gelip, iddiaya göre kendisine seslenerek pencereye çıkmasını istedi. Kadir E. ve arkadaşı, pencereye çıkan Murat Ş.'ye 6 el ateş edip, motosikletle olay yerinden kaçtı.
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