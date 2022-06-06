Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:49

Burdur’da başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle bir çok bölgede sel meydana gelirken bir otelin düğün salonunda yapılan organizasyon esnasında da misafirler korku dolu anlar yaşadı.

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