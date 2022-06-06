Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular

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Burdur’da şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sele düşün salonunda yakalananlar canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı. Düğünde zor anlar yaşayan misafirler salonun kapı ve camlarının kırılıp suyun boşaltmasıyla derin bir nefes alırken o korku dolu anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

İHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:49

Burdur’da başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle bir çok bölgede sel meydana gelirken bir otelin düğün salonunda yapılan organizasyon esnasında da misafirler korku dolu anlar yaşadı.

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Burdur sel düğün düğün salonu

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