Sosyal medyayı ayağa kaldıran Atatürk'e yönelik çirkin paylaşım

13 Kasım 2020 Cuma, 11:24

Bir aracın içinde çekilen görüntülerde elinde kafatası tutan kişinin "Ah Atatürk ah. Bizi sen mahvettin. Bugün senin doğumun, ölümün. Keşke var olaydın da her zaman yaşayaydın" dediği görülüyor.

"Bu elinizdeki ne peki Hidayet Bey" sorusuna ise "Bu Atatürk'ün kellesi." diye yanıt veren şahıs gülme krizine giriyor.

Çirkin paylaşıma sosyal medyada büyük tepki yağdı.