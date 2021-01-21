Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı: 450 bin aday var! Aynı araçta 4 kişi sınava nasıl girecek?

21 Ocak 2021 Perşembe, 11:29

Sürücü kursları, Covid-19 salgın önleme tedbirleri kapsamında Milli eğitim Bakanlığı’na bağlı diğer kurumlar gibi önce Mart-Haziran 2020 arasında 4 ay boyunca kapalı kaldı. Sürücü kurslarındaki ikinci kısıtlama dönemi de 29 Kasım - 4 Ocak tarihleri arasında bir ay boyunca yaşandı ve kurslar yeniden kapatıldı.

Sürücü kursları 4 Ocak itibariyle yeniden eğitimlerine başlarken aynı araç içerisinde toplam 4 kişinin bulunarak yapacağı sınavlarda koronavirüs bulaşmasının nasıl önleneceği sorusu akıllara geldi. ANKA Haber Ajansı, 450 bin sürücünün bu hafta sonu gireceği direksiyon sınavlarında sağlık açısından ortaya çıkan tereddütleri uygulamayı yapacak olan yetkili kuruluşa sordu.

“SINAVDA ARAÇTA 4 KİŞİ BULUNACAK?”

TÜSEKON Başkan Vekili Gökşen Eyüboğlu Taşkın, bu hafta sonunda 450 bin sürücü adayının yüz yüze sınavlara girmesini beklediklerini açıklarken, sınavların yapılacağı araçlarda sürücü adayı dışında bir usta öğretici ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan iki komisyon görevlisinin de araçta bulanacağını bildirdi.

“NORMAL ŞARTLARDA İKİ KİŞİ BİLE YANYANA OTURMUYORDU”

Araç içerisinde 4 kişinin bulunmasının risk oluşturduğu yönündeki hatırlatma üzerine Gökşen Eyüboğlu Taşkın, “Şimdi onda Milli Eğitim Bakanlığı’mızın vermiş olduğu karar araçta kursiyerle birlikte 4 kişi olarak devam edecek. Usta öğreticimiz ve Milli Eğitimin belirlediği iki komisyon üyesi bu sınavlarımız bu şekilde devam edecek. Yani tabi ki normal şartlarda iki kişi bile yan yana oturtulmuyordu biliyorsunuz özel araçlarda şimdi bu 4 kişi riskli bir durum muhtemelen ama bakanlığımızın şartları bu şekilde” açıklamasını yaptı.

TAŞKIN: SÜRÜCÜ KURSLARINA HES KODU İLE KABUL EDİLECK TEDBİRLER UYGULANACAK

Taşkın sürücü kurslarının aldığı tedbirleri ANKA’ya şu şekilde anlattı:

“Şimdi sınavlarımız başlıyor. Ancak 1 Haziran 2020’den itibaren başladığımız süreçten zaten bu önlemleri alarak devam ediyorduk. HES kodlarını adaylarımızdan alıp kayıtlarımızı yapıyorduk. Aynı zamanda direksiyon derslerimiz için araçlarımızda steril bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Her adayımızdan sonra araçlarımız dezenfekte ediliyor. Araçlarımızda dezenfektanlarımız mevcut. Direksiyon simidini streç filmle kaplıyoruz. Kursiyerimiz ve hocamız maskesiz asla derse çıkamıyor. Ateş ölçerlerimiz mevcut. Yani biz bu önlemlerimizin hepsini daha önceden de alıyorduk. Bu önümüzdeki başlayacağımız direksiyon sınavından da bunlar devam edecek. Sınavlarımız da şöyle biraz önce bahsettiğim gibi bizim adaylarımızın HES kodlarını bakanlığın sistemine zaten giriyoruz. Direksiyon usta öğreticilerimizin de HES kodlarını sisteme giriyoruz. Her kursiyerin sınavdan sonra yine araçlarımız dezenfekte edilecek. Yani biz bu önlemlerimizi sağlık ve milli eğitim bakanlığımızın istediği koşullarda devam ettiriyoruz.”

KURS İŞLETMECİSİ DEDE: "ÇOK SAYIDA SÜRÜCÜ KURSU KAPANDI, DEVRETTİ"

Kısıtlamalarda çeşitli ekonomik zorluklar yaşadıklarını vurgulayan sürücü kuru işletmecisi Ergün Dede, 9 aylık süreç içerisinde çok sayıda sürücü kursunun kapandığını ve en az 200 bin lirayı cepten harcadıklarını şöyle dile getirdi:

“Haziran ayı itibariyle açılmaya başladık. Kasım ayı itibariyle direksiyon eğitimlerimiz durduğu için personellerin çalışma imkanı yokken yine kurumlarımız bunların finansmanını karşılamak durumunda kaldı. Yani özetle şöyle söyleyebilirim ki Mart ayından buyana her işletme minimum 200 bin liralık bir eksi bakiye ile kendi cebinden ödeyerek mağdur durumda kaldı. Maalesef ki bu süreç içerisinde yasal olarak devlet imkanlarından sürücü kurslarının tanımlanmasında sıkıntı olduğu için birçok imkanından faydalanamıyoruz. Personellerimizden kadrolu, sözleşmeli ve saat ücreti ile çalışan vardır. Bunların hepsinde saat ücreti olanları da kurumlar kendileri karşıladılar. Uygulama eğitimleri olmadığı için maaşlarını ve sigortalarının tamamını ödedik ve bir öteleme olmadı. 7 aylık süreçte sürücü kursları olarak devletin ekonomik imkanlarından sürücü kursların faydalanamaması. Sürücü kursları bir KOSGEB kredisi kullanamıyor. Ticari işletmelerde bu süreç içerisinde vergi ve SGK’larını ödeyemediği için bankalar kredi kullandırmıyor. Öz kaynaklarını kullanmak zorunda ya da mevcut araçlarından satarak bu süreci atlatmaya çalıştı. Birçok arkadaşımız ya kurumlarına ortak aldılar ya kurumlarını devrettiler ya da kapatmak durumunda kaldılar. Çok sağlıklı bir sürç geçirdik diyemeyiz. Biz bize düşen önlemleri alıyoruz ama ekonomik olarak maalesef ki sürücü kurslarının ciddi sıkıntıları vardır. Ciddi yasal düzenlemelere ihtiyacı vardır."