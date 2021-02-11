Suya kapılan minibüste can pazarı
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir dereden karşıya geçmek isteyen minibüs suya kapılarak sürüklendi. Minibüs derenin döküldüğü şelaledeki kayalıklara çarpıp son anda düşmekten kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde bir minibüs sürücüsü derenin suyu az olduğu zamanda araçların geçiş yaptığı beton köprüden karşıya geçmek istedi. Minibüs yolun yarısına gelmeden suya kapıldı. Sürücü ve minibüs içerisindekiler son anda minibüsten inip canlarını kurtarırken, sürüklenen minibüs derenin döküldüğü bölgedeki kayalıklara çarpıp şelaleden düşmekten son anda kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
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