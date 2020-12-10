Taksim Metrosu’nda organize yankesicilik kamerada
Taksim Metrosu’nda yürüyen merdivenlerden organize şekilde hareket eden yankesiciler bir vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lira para çaldı.
Cep telefonunu düşürüp yerden alıyormuş gibi yapan yankesici ve ortağı kameralara yansırken, kaşla göz arasında parayı çalan şahıslar kayıplara karıştı.
Olay, geçtiğimiz 12 Ekim Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Metrosu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mega kente mağazasına alışveriş yapmak için gelen vatandaş, işlerini bitirdikten sonra metroya binerek Taksim istasyonunda indi. Vatandaş yürüyen merdivenlerden yukarıya çıktığı esnada önündeki bir şahıs, elindeki cep telefonunu yere düşürdü.
BİRİ TELEFONU YERE DÜŞÜRDÜ DİĞERİ PARAYI ÇALDI
Şahıs daha sonra merdivenin önünü bedeniyle keserek sıkışan telefonunu alıyormuş gibi yapmaya başladı. O esnada ise şahsın yankesici ortağı, merdiven çıkışında takılan vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lirayı kaşla göz arasında çaldı. Ortağının yerden telefonu almasıyla vatandaşlar yürümeye devam etti. Bir süre daha yürümeye devam eden vatandaş, pantolonunun arka cebinde parasının olmadığını fark etti. Öte yandan yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
POLİS YANKESİCİLERİN PEŞİNDE
Metro yetkililerine durumu bildiren vatandaş, güvenlik kamera görüntülerinden parasının çalındığını gördü. Bunun üzerine emniyete giden vatandaş olayı anlatarak şahıslardan şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis, eşkallerini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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