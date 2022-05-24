Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

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Tekirdağ merkezli iki ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan fuhuş yapıldığı tespit edilen evlerin de mühürlendiği bildirildi.

AA
24 Mayıs 2022 Salı, 17:23

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada sahte hesaplar aracılığı ile fuhuş yaptırıldığının tespit edilmesinin ardından Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen 18 adrese operasyon düzenledi.

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