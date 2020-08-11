Tepkiler ses getirdi! AKP'li vekilin ismi kaldırıldı

11 Ağustos 2020 Salı, 11:59

Burdur şehir merkezinde bulunan ve 2013 yılında yıkılan Atatürk Kapalı Spor Salonu Şeker İşçi evlerinde yapımı ikmail ihaleleri yılan hikayesine dönen ve yapımının sonuna gelinen kapalı spor salonuna halen aktif siyaset yapan AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in adı verildi.

GELEN TEPKİLER NEDENİYLE YAZI SÖKÜLDÜ

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Burdur Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, konuyu sosyal medyaya taşıdı. Göker, “Bürokrasiyi etkileme gücü olan milletvekilinin adının verilmiş olması bizi derinden üzmüştür” diye eleştirdi.

Göker’in olayı kamuoyuna duyurmasının ardından gelen tepkiler üzerine “Bayram Özçelik Spor Salonu” adı söküldü. Göker, “Bu ülkenin kurucu lideri Atatürk’ün ismi varken, şehitlerimizin ismi varken... Olması gereken oldu” yorumu yaptı.

Konuyla ilgili herhangi bir bakanlık tasarrufunun olmayışı ise dikkatlerden kaçmadı. Kapalı spor salonuna adı verilmek istenen AKP milletvekili Özçelik ise Pensilvanya'da FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği fotoğrafı ile gündeme gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem