Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı
Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvay, Güngören istasyonunda sönüş alan bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken bu istikamette seferler kısa durduruldu.
Kaza, Güngören'de tramvay istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Bağcılar Kabataş T1 hattında sefer gerçekleştiren tramvay Güngören istasyonu yakınında tramvay yolu üzerinden dönüş alan Opel marka bir otomobile çarptı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hafifi şekilde yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken tramvay seferleri tek yönlü olarak bir süreliğine durduruldu. Kazaya karışan otomobil ve tramvayın çekilmesinin ardından seferlerin normale döneceği kaydedilirken polis ekipleri kazaya ilişkin incelme başlattı.
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