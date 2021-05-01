TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:41

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Sağlık çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışma için teşekkür eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "42 yıl evvel arkadaşlarımızı katlettiler. Onu kim kurguladıysa sisteme aldıysa, 15 Temmuz'u da onlar sisteme aldı. Bu ülkenin altı da vatan üstü de vatan" dedi.

TÜRK-İŞ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle önce Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı görüldü. Törende konuşan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bugünü bayram olarak kutlamak istediklerini ancak bu yıl böyle bir imkan olmadığını belirten Atalay, "Çalışanlarla ilgili şu anda, işinden olan işçiler var. Düzgün, namuslu işverenler olduğu gibi art niyetli olanları da var. Örgütlü toplum istemiyor, işçiyi işten çıkarıyor, izne çıkarıyor, bunu ranta çeviriyor. 1980, ülke nüfusu 44 milyon, 2,5 milyon sendikalı işçi var. Nüfusun iki mislini geçtik, sendikalı işçi sayısında iki katına ulaşamadık. Kovid döneminde sendikalıların o kadar problemi yok, sendikasızlar zorda." dedi. Türk-İş'in ardından Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcileri de Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı

Ardından Kazancı yokuşuna çiçek bırakan Atalay, burada yaptığı açıklamada, "42 yıl evvel burada arkadaşlarımızı katlettiler. Aradan 42 yıl geçti. Hala bunları kim yaptı faili meçhul devam ediyor. Onu kim kurguladıysa sisteme aldıysa 15 Temmuz'u da onlar sisteme aldı. Yani bunlar ortaya çıkarmadan bunlar bu ülkeye zarar vermeye devam edecekler. Onun için sağımıza solumuza dikkatli bakmak lazım. Bunlar 100 senedir var. Var olmaya devam edecekler. Bu ülkenin altı da vatan üstü de vatan" dedi.



Genel Başkan Mehmet Balık, yaptığı açıklamada, koronavirüs gerekçesiyle işçilerin alanlarda toplanmasına izin verilmemesini eleştirdi.

