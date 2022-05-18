'Uyku ilaçlı poğaça verilip, telefonum ve param çalındı' diyerek şikayetçi oldu
Yalova'da Oktay Güven (40), yolculuk yaptığı arabalı vapurda 2 kişi tarafından kendisine uyku ilaçlı poğaça yedirilip, telefon ve cüzdanındaki paraların çalındığını öne sürdü. Jandarmaya suç duyurusunda bulunan Güven, "Bana poğaça verince ben de kendilerine çay ikram ettim. Daha sonra gözlerimi Topçular İskelesi'ne 500 metre uzaklıktaki yeşil alanda açtım" dedi.
İstanbul'da yaşayan Oktay Güven, Antalya'daki bir duruşmaya, Yalova'dan otobüse binerek gitmek üzere yola çıktı. Eskihisar-Topçular arasında sefer yapan arabalı vapura binen Oktay Güven, çay içmek için seyir terasına çıktı.
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