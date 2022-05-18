'Uyku ilaçlı poğaça verilip, telefonum ve param çalındı' diyerek şikayetçi oldu

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:20

İstanbul'da yaşayan Oktay Güven, Antalya'daki bir duruşmaya, Yalova'dan otobüse binerek gitmek üzere yola çıktı. Eskihisar-Topçular arasında sefer yapan arabalı vapura binen Oktay Güven, çay içmek için seyir terasına çıktı.

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