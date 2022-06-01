Viking FK kalecisi Patrik Gunnarsson'ın kale direklerini daralttığı iddia edildi
Norveç'teki Eliteserien Ligi'nde Viking FK ile HamKam arasında oynana maçta Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'ın kale direklerini daralttığı iddia edildi.
Norveç'in en üst düzey futbol ligi Eliteserien'de Viking FK ile HamKam arasında oynanan maçta Patrik Gunnarsson'ın kale direklerini daralttığının görülmesi tartışmalara yol açtı. Viking FK kalecisi Patrik Gunnarsson, takımının iç saha maçlarının her birinde kalesinin boyutunu 15-20 santimetre küçültmekle suçlandı.
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