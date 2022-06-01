Viking FK kalecisi Patrik Gunnarsson'ın kale direklerini daralttığı iddia edildi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:50

Norveç'in en üst düzey futbol ligi Eliteserien'de Viking FK ile HamKam arasında oynanan maçta Patrik Gunnarsson'ın kale direklerini daralttığının görülmesi tartışmalara yol açtı. Viking FK kalecisi Patrik Gunnarsson, takımının iç saha maçlarının her birinde kalesinin boyutunu 15-20 santimetre küçültmekle suçlandı.

Haberin devamı...