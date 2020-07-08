Açık ve net!..

08 Temmuz 2020 Çarşamba

Beşiktaş kaybetti! Çok önemli bir maçtan 3-1 yenik ayrıldı! İlk yarıda öne geçen ama kaleci Lung’un kadrosu değişik ve baskılı oynayan Beşiktaş karşısındaki kurtarışları, sonuca etki edemeyecekti! Ancak kenar yönetimi, sahadaki takımın ahengini bozan 3 değişiklikle beklentilerini lüks bir havaya soktu! Hata yaparak dengesi bozulan Beşiktaş, kalesinde 3 gol görürken genç Rıdvan ve sadece Ersin’e sonucu fatura etmesin! Sergen, strateji hatası yapmıştır! Beşiktaş, bu maçın önemini anlamaktan uzak oynamıştır! 3 futbolcu oyuna girer girmez takım adete dağılmıştır! Ve sormak lazım. Neden?



Galatasaray maçında VAR’ın sorumluluğuna sığınarak karar veren Cüneyt Çakır, topu “taca atan” sorumlulukta yönetti! Feghouli oyundan atılırken bu hatayı neden yaptı? 41 futbolculu kadrodan çıkacak bu önemli sonuç, Avrupa kapılarını kapattı.Tıpkı Beşiktaş gibi!..

İbrahim Üzülmez’i severim! Ne oldu bilmem ama bir anda Bursaspor’dan Ankaragücü macerasına onu kim attı? Tanımadığı takımındaki hatalarını artık 2. Lig’de çözme sıkıntısına düşecek gibi!..

Peki ligde büyük başarı gösteren sürpriz Rıza Çalımbay’ın kadrosundaki Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın şu sıralardaki form düşüklüğü dikkat çekmiyor mu? Son 2 maçta kaybedilen 5 puan, çok önemli bir başarının önünü tıkıyor!..

Demem o ki hakem ve transfer tavsiyelerinin yine tavan yaptığı bir süreçte futbolcu ve teknik adamların ligin sonuna doğru Covid-19 bunalımına girmelerini doğal kabul etmiyorum. Unutulmazlık bu süreçlerde kalite olarak ortaya çıkmalı ve ayağa gelen şans tepilmemeliydi. Biraz da hatayı kendimizde bulmalıyız! Hep hakemleri döverek yorum yaptık bu güne kadar!.. Bedel ödeme sırası kime geldi şimdi acaba?