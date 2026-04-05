ABD Savunma bakanı Pete Hegseth’in dövmelerini gördünüz mü?

En dikkat çekici olanı iç köşelerinde dört haçla birlikte toplam 5 haçtan oluşan dev bir haç.

Bakanın göğsünün sağ yarısını kaplayan bu “Iç içe geçmiş haçlar kompozisyonu”, Haçlı Haçı/Kudüs Haçı olarak anılıyor ve orta çağdaki Haçlı şövalyelerinin arması diye biliniyor.

Hegseth kısaca kendisini bir Haçlı şövalyesi gibi konumlandırıyor. Bitmedi.

Sağ yanında, sağ omzunun hizasında gene Yunancada İsa’nın ilk üç harfine karşılık gelen bir “chi-ro” dövmesi var.

Aynı kolda yıldızları farklılaşmış bir ABD bayrağı ile bayrağın altında bir AR 15 otomatik tüfeği de bulunuyor.

Bayrağın yıldızlarının diziliş şekli H H ya da 8 8 kodu altında yorumlanıyor.

Bu da alfabede Hitler’in baş harfine gönderme yapıyor.

Kılıçlı bir ilave haç dövmesinin yanında, Müslümanlara hitaben ayrıca Arapça yazılmış “kafir” dövmesi de cabası.

Bu arıza şahsın vücudunda taşıdığı bütün bu ekstremist mesajlara ilaveten bir “Amerikan Haçlı Seferi” isimli kitabı konuşuluyor…

Bu profilde birine sanal alemin YouTube dehlizlerinde rastlasak, “eh” deriz.

Ama bu kişi bakan. Ve süpergüç bir ülkenin bakanı. Hem de savunma bakanı.

Trump, önce savunma bakanlığının adını savaş bakanlığına çeviriyor. “Alkolik”liği ile bilinen adamı ardından başına getiriyor.

Bu “savaş bakanı”yla, İsrail’in “radikal dincileri” arkadan yan yana gelip, “molla istibdatından ezilen halkları kurtarmak adına İran’a” savaş açıyorlar!

NERON MU, BARNUM SİRKİ Mİ?

Dünyanın başına gelen faciayı bu hafta Fransız parlementosunda konuşan Claude Malhuret isimli bir senatör çok kısa özetledi:

“Trump’ın maiyetini başta Neron’un maiyetine benzetmiştim” diye konuştu “Sınır tanımayan doktorlar”ın eski başkanlarından olan Malhuret:

“Yanılmışım. Bunlar bir tuhaf sefiller (la Cour des Miracles) topluluğu. Eski eroinman, aşı karşıtı bir sağlık bakanı; çevre sorunlarını yadsıyan ekonomi bakanı; eski TV’cu, alkolik bir savaş bakanı ve sabık Katar ajanı olan bir adalet bakanı… Bir Türk atasözü, ‘soytarı saraya girdiğinde kral olmaz, saray sirk olur’ der. Tablo bu.”

Benim bildiğim Türk atasözü gerçi biraz farklı. Ama meramı aynı: “Öküz saraya çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur.”

Sirk versiyonu aynı ifadenin inceltilmiş hali…

Şimdi bu sirk, Orta Doğu coğrafyasının en en eski ve kilit ülkesinde ne zaman, nasıl söneceği belirsiz bir yangını ateşledi.

Sirki yöneten Trump şaşkın: “Beklemiyordum. Kısa bir sefer olacaktı. Bana…Rejim 4 günde düşmezse sürpriz olur’ denmişti” diyor ve her gün aslı astarı olmayan yeni hikayeler, senaryolar uyduruyor:

“Tepe kadroyu imha ettik. Rejim değişti. Nükleer programı sonlandırdık. Hava sahası tamamen kontrolümüzde. İran ın hava kuvvetleri artık yok. Radarları yok. Uçaksavar sistemleri yok. Füzeleri ve dronları yok edildi. Taş devrine döndürene dek onları bomba manyağı yapacağız ve cehennemi yaşatacağız. Biz kazandık. İranlılar ateşkes için yalvarıyor!”

DUNNİNG KRUGER ETKİSİ

Trump üst perdeden bunları atıp tutarken İran tak… 2 savaş uçağı düşürdü. Yazıya oturduğumda pilotlarından birinin akıbeti meçhuldü.

Meşhur Barnum sirkine taş çıkartan bu popülizm akrobasileri, İran da kadim bir halkın gerçeklik duvarına çarptı.

İran savaşını, son on yılın destursuz ilerleyen popülizmlerinin ve Trump-Netanyahu gibi güçlerini bu popülizmlerden alan bir “hubris” sarhoşluğunun sonucu olarak ta görebilirsiniz.

ABD de hep soruluyor: “Nasıl olur? İran’ın Venezuella olmadığı nasıl hesap edilmez? Pentagon, ABD istihbaratı armut mu topluyor? Başkan’a karşılaşacağı sorunlar anlatılmadı mı?”

Anlatılmış elbette. Ama Trump kulak asmamış.

ABD Başkanı sadece, “Hamaney kadrosunu bitirdik mi bir iç ayaklanma olacak ve de rejim hemen düşecek” mesajını satan Mossad tarafından yönlendirilmiş.

Mossad başkanı David Barnea Beyaz Saray’ın konuk evi Blair House’ta uzun uzadıya ağırlanmış.

Netanyahu İran’ı devre dışı bırakmak (“to take İran off the board”) için, son bir yılda 7 kez Washington’a taşınmış.

Orta Doğu uzmanı Rory Stewart olan biteni, Türkçeye “cahil cesareti” diye tercüme edebileceğimiz “hayali üstünlük ve özgüven zehirlenmesi etkisi” ifade eden “Dunning Kruger Effect” le izah ediyor.

Dunning Kruger etkisiyle dünya baştan sona değişti: ABD hegemonyası sona erdi. ABD-Avrupa arasına kara kediler girdi. Fiilen NATO bitti. Körfez ülkeleri, taş devrine değilse de geriye, on yıllar öncesine savruldu.

Bunlar ayrı bir yazı konusu.