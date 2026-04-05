Bugün size futboldan söz edeceğim. Daha doğrusu futbolda gözünüzün önünde olan ama iş dünyasının bir türlü kopyalayamadığı o devasa güçten: Hikâyenin saf kudretinden.

Hemen herkes futbolu bir yerinden takip eder. Ancak futbolu yalnızca bir seyirlik etkinlik olarak değil, "iş" olarak görmek çoğunlukla futbolseverlerin gündemi değildir. Oysa futbol kulüpleri; bilet satan, ürün pazarlayan ve milyon dolarlık yatırımlar (transferler) yapan finansal yapılar olarak, modern CEO’ların en büyük fantezilerini gerçeğe dönüştürürler. Çünkü futbolun doğasında, hiçbir rasyonel hamlenin, finansal raporun ya da "doğru" yatırımın satın alamayacağı iki şey vardır: Sarsılmaz marka sadakati ve batmayan bir hikaye.

RASYONALİTE Mİ EFSANE Mİ?

Normal bir ticari işletmede, daha ucuz ve kaliteli bir alternatif çıktığında müşteri sizi terk eder. Hatalı bir yatırım (kötü bir transfer) yaptığınızda yatırımcı güveni sarsılır. Ama futbol kulüplerinde başarısızlık bile hikâyenin bir parçasıdır. Takım ne kadar kötüye giderse gitsin, o "acı çekme" hali bile taraftarın sadakatini kemikleştirir. Bir kulüp iflasın eşiğine gelse bile, o hikâyeye inanan bir "kurtarıcı" yatırımcı her zaman çıkar. Çünkü yatırımcı sadece bir bilançoyu değil, o kulübün asırlık mitolojisini satın alır.

YAPMACIK HİKÂYE AVI

İşte tam bu noktada iş dünyasının düştüğü trajikomik bir durum var. Son yıllarda teknoloji devlerinden yerel markalara kadar herkes bir "hikâye anlatıcılığı" (storytelling) yarışına girdi. Milyon dolarlık bütçelerle "marka öyküleri" kurgulanıyor, kurucuların yaşamları efsaneleştiriliyor, şirketlerin "misyon ve vizyon" metinleri sanki birer destanmış gibi pazarlanıyor.

MÜKEMMELİN SOĞUKLUĞU, HATANIN SICAKLIĞI

Kurumsal dünya ve modern pazarlama stratejileri, hikâyelerini genellikle steril bir kusursuzluk üzerine inşa eder. Her şey kontrol altındadır; başarı odaklı, pürüzsüz ve "ideal" olanı temsil eden bir anlatı sunulur. Ancak bu çaba, içinde gerçek hayatın, yani hataların ve yanlışların barındığı yapıların yanında son derece yapmacık kalır.

Neden mi? Çünkü insanlar mükemmel olana hayranlık duyabilir ama sadece "insani ve hatalı" olana bağlanabilir.

Şirketlerin, bir reklam ajansıyla masa başında kurguladığı "yukarıdan aşağıya" hikâyeler, çoğu zaman bir varoluş biçimi değil, bir satış stratejisidir. Tüketiciye sunulan bu paketlenmiş anlatılar, içinde hiçbir risk veya gerçek düşkırıklığı barındırmaz. Oysa bizi bir hikâyenin içine çeken şey, kahramanın pelerini değil, o pelerindeki yırtıktır.

Gerçek bir hikâye; yanlış kararlarla, son dakika yaşanan kayıplarla ve bazen akıl almaz yönetim hatalarıyla beslenir. Başarı, sadece bir sonuçtur; hikâyeyi asıl büyüten ise o başarıya giden yoldaki tökezlemeler ve her şeye rağmen devam etme inadıdır. İş dünyasının o çok güvendiği Excel tablolarının rasyonalitesi, insanın en temel ihtiyacı olan "sahiciliği" kopyalamakta pek de başarılı olamıyor.

Bugün yatırımcı çekmek, sadık bir kitle yaratmak ve bir markayı ölümsüzleştirmek için rasyonel hamleler (doğru fiyatlama, teknolojik altyapı, lojistik güç) elbette hayatta kalmak için gereklidir. Ancak bir yapıyı "yaşayan bir efsaneye" dönüştüren şey, rasyonel olmayan o duygusal bağdır. Bu bağ ise pürüzsüz yüzeylerde değil, çatlaklarda oluşur.

İnsan psikolojisi, bir başarı öyküsünden çok, bir "hayatta kalma" veya "yeniden ayağa kalkma" öyküsünü satın almaya meyillidir. Kurumsal dünyanın "biz hiç hata yapmayız" imajı, aslında potansiyel takipçisiyle arasına aşılmaz bir duvar örer.

Sanırım gerçek bir hikâye, ancak hataların ortasında, hayal kırıklıklarının içinde kendiliğinden doğabilir. O yüzden bugünün dünyasında markaların ve organizasyonların ihtiyacı olan şey daha profesyonel ajanslar veya daha sıkı denetim mekanizmaları değil.

Çünkü bir yapı size ne kadar başarılı olduğunu anlatıyorsa sadece "iyi bir iş" yapmış olabilir; ancak size kendi yaralarını ve mücadelesini hissettirebiliyorsa, işte o zaman kalıcı bir efsaneye dönüşür.